Конкурс

В школе села Нестеровское Ингушетии состоялся конкурс стенгазет в поддержку Запорожья

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В третьей школе сельского поселения Нестеровское Сунженского района республики состоялся конкурс стенгазет в поддержку Запорожской области.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобразования региона, учащиеся 5-11 классов оформили стену в честь нового региона в составе России.

«Работы стали ярким примером того, как искусство и образование могут служить мостом в построении тесных связей между субъектами. В рамках поддержки Токмакского района школьники республики участвуют в различных мероприятиях патриотической направленности, демонстрируя единство и творческий потенциал», — отметили в ведомстве.

Напомним, что Ингушетия регулярно оказывает гуманитарную помощь подшефному району Запорожской области, содействуя обеспечению комфортных условий для школьников, организации школьного пространства и образовательного процесса.

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