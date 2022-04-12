В СКФО по 62 фактам заведомо ложных сообщений о минировании возбуждены уголовные дела

Об этом заявил Юрий Чайка в Пятигорске на заседании совета при полпреде Президента России в СКФО, в ходе которого рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся принимаемых органами власти и правопорядка мер по укреплению стабильности в регионах округа в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины.

В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие члены совета, заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, руководитель федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, главы субъектов округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Предваряя рассмотрение повестки дня, полпред представил своего недавно назначенного заместителя Андрея Шабалина. Он будет курировать вопросы реализации на территории округа кадровой политики Главы государства, основных направлений развития государственной гражданской службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также осуществлять общее руководство приемными Президента России.

Чайка подчеркнул важность выполнения задач, лежащих в основе решения Президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции. По его словам, сегодняшние события в том числе связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа.

«Необходимо отметить, что с момента начала проведения специальной военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обострения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах», — подчеркнул представитель Главы государства.

Как прозвучало, в связи с этим необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению ложной информации.

Отдельно Юрий Чайка остановился на деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа. «По данным межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО, в регионе расположено 88 некоммерческих организаций, получивших в истекшем году из-за рубежа около 300 миллионов рублей. Считаю целесообразным организовать тщательную проверку их деятельности, в том числе на предмет проведения ими деструктивных мероприятий в привязке к проводимой специальной военной операции», — обозначил свою позицию полпред.

По его словам, в условиях оказания гуманитарной и военной помощи ЛДНР, а также введения против России нелегитимных санкций, основным приоритетом работы органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов остается обеспечение в пределах их компетенции соблюдения прав граждан, государственной и общественной безопасности в округе; своевременного предупреждения террористических и экстремистских проявлений; выявления и незамедлительного устранения причин и условий, способствующих эскалации социальной и межнациональной напряженности; оказания всеобъемлющей помощи беженцам с территории Украины.

В ходе заседания совета были рассмотрены меры, направленные на снижение задолженности по заработной плате, а также рисков ее увеличения с учетом складывающейся экономической ситуации в условиях санкций.

Обсужден ход исполнения поручений Президента России в части развития системы образования.

Проанализирована ситуация с социализацией граждан, прибывающих на территорию округа из Украины, ДНР и ЛНР.

По всем рассмотренным вопросам приняты конкретные решения и даны поручения.