В следующем году улица Овражная в Назрани Ингушетии буде заасфальтирована

Передвижение по данной улице, как пешим ходом, так и на автотранспорте, было затруднено, особенно после дождей. Рассмотрев все обращения жителей улицы, и, проведя инспекцию состояния участка, было принято решение о временной укладке гравийного покрытия.

В настоящее время все работы в оперативном порядке завершены. Укладка асфальтового покрытия на указанной улице планируется в 2022 году.