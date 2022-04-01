В социально-реабилитационном центре Ингушетии находятся 52 ребенка из неблагополучных семей

Участники обсудили деятельность муниципальных комиссий по профилактике социального сиротства, формированию ответственного родительства, обеспечению защиты ребенка при выявлении непосредственной угрозы его жизни или здоровью, а также работу по профилактике правонарушений антиобщественного и деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях.

Как отметила заместитель министра образования и науки Пятимат Угурчиева, комиссии на местах проводят рейды, в пределах своей компетенции участвуют в профилактике подростковой преступности, правонарушений, вовлечению несовершеннолетних в антиобщественные действия.

Инспекторы КДН также стараются выявлять детей, склонных к асоциальному поведению, оказывать помощь в организации совместного сотрудничества педагогов, старшеклассников и родителей по профилактике вредных привычек.

Что касается семей, находящихся в социально опасном положении, то с ними тоже идет взаимодействие в тесном контакте со специалистами ПДН, органами опеки и попечительства, родительской общественностью и заинтересованными лицами.

Особое внимание подобным вопросам уделяется в образовательных учреждениях. Проводятся профилактические мероприятия, открытые уроки и классные часы, беседы.

«Наряду с озвученными мерами, с 2017 года во всех общеобразовательных организациях республики ведутся социальные паспорта на каждого ученика», — подчеркнула Угурчиева.

Она напомнила о функционировании дистанционной службы экстренной психологической помощи для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки. Детский телефон доверия (8 800-200-01-22) работает в круглосуточном режиме. За минувший год в службу поступил 261 звонок.

Переходя к теме деструктивного поведения среди подростков, докладчик сообщила, что с целью его профилактики ежегодно в школах проводится социально-психологическое тестирование на предмет выявления немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ.

За последние два года в нем приняли участие около 3 400 человек, 33 из которых оказались в числе респондентов с явным риском вовлечения. Полученные данные переданы в Минздрав Ингушетии для проведения дальнейших медосмотров.

Амриева призвала членов комиссий не сбавлять темпы работы, уделяя особое внимание каждому случаю. Также было предложено ежегодно подводить итоги работы работников органов опеки и попечительства и инспекторов по делам несовершеннолетних с поощрением особо отличившихся сотрудников.