В спортшколе «Чемпион» в Назрановском районе Ингушетии состоялся турнир по тайскому боксу

По словам организаторов соревнований, на турнире царила конкуренция, были представители разных городов и сельских поселений Ингушетии.

Как сообщили в администрации Назрановского района, ученики Рамзана Хашагульгова выиграли 13 золотых медалей, и это очень хороший результат.

Напомним, в современном муай-тай можно наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями — из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей». От карате или ушу тайский бокс отличает отсутствие формальных комплексов (ката, таолу), их заменяют базовые связки из двух-трёх ударов, спарринг и работа на «лапах» и мешках.