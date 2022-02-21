Благоустройство

В столице Ингушетии начаты работы по ремонту автодороги по улице К. Кулиева

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В Магасе начаты работы по ремонту автомобильной дороги по ул. К. Кулиева (с подъездом к ГОВД от ул. Горчханова), протяжённостью 1,2 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, планируется проведение работ по замене асфальтобетонного покрытия, замене бордюрного камня, устройству разметки из термопластика и замене дорожных знаков. В настоящее время на данном объекте ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия.

«В 2021 году, при первом этапе ремонта данной улицы, нами были проведены работы по оборудованию парковочных зон», — напомнил мэр Магаса Усман Аушев.

По словам местных жителей, до проведения данных работ им не хватало мест для парковки, сложности также испытывали люди имевшие необходимость временно припарковаться по данной улице.

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