В столице Ингушетии обсудили вопросы развития кинематографа на Северном Кавказе

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева, замминистра культуры республики Хаджибикар Мальсагов, председатель представительства Союза кинематографистов России в Ингушетии Мадина Дзортова, председатели республиканских отделений Союза кинематографистов России — Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также деятели кино, аналитики, режиссеры.

В рамках заседания обсудили принципы организации и развития кинопроизводства, состояние кинематографии в Северо-Кавказском федеральном округе.

Поприветствовав гостей, Марьям Амриева рассказала, что недавно республика отметила свое 30-летие и за это время в сфере культуры сделан огромный шаг.

«Однако нам предстоит сделать еще больше. У нас есть не только ряд тех или иных достижений, но и нерешенные вопросы, такие как строительство зданий для наших русского и национального театров, находящихся в арендуемых помещениях, строительство киноконцертного зала, чтобы мы смогли проводить полноценные мероприятия. Мы движемся в этом направлении, Глава нашей республики Махмуд-Али Калиматов делает для этого все возможное.

Наряду с этими задачами стоит и развитие нашего кинематографа. Нам есть что показать и рассказать, мы являемся хранителями уникального культурного наследия — наших башен, и думаю, что многим было бы интересно познакомиться поближе с этой частью российской истории», — отметила заместитель председателя правительства.

По ее словам, одним из главных достояний человечества являются достижения в культуре, «ведь меняются люди, времена, даже целые государства, но остается культура», и киноискусство в этой сфере занимает особое место.

Клим Лаврентьев в свою очередь отметил, что кинематограф является важнейшим инструментом передачи новым поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности.

Российские кинематографисты также затронули вопрос воссоздания Северо-Кавказской студии кинохроники в качестве ядра развития кинематографии региона и выразили надежду на сотрудничество в этом вопросе. Вице-премьер поблагодарила высоких гостей за усердие и вклад в возрождение киностудии.

Отметим, что выездной секретариат Союза кинематографистов России под руководством Клима Лаврентьева на протяжении нескольких дней ведет работу по данному вопросу в Ингушетии.