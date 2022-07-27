В столице Ингушетии откроют филиал центральной школы искусств

«ЦШИ является одним из лучших образовательных учреждений культуры в регионе, руководство и коллектив которого добились значительных успехов в воспитании талантливой творческой молодежи», — отметила министр культуры региона Залина Льянова.

По ее словам, воспитанники школы, которая находится в Назрани, уже давно показывают отличные результаты на различных музыкальных площадках России и ближнего зарубежья.

Открытие филиала расширит возможности учреждения, а у талантливых детишек из Магаса появится отличная возможность профессионально освоить игру на музыкальных инструментах, считает министр.