В столице Ингушетии прошла интеллектуальная игра для старшеклассников «Кто с мечом к нам придет»

В знаниях истории страны состязались учащиеся старших классов, которые разделились на три команды: «А зори здесь тихие», «Патриоты», «Воины». Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

В качестве жюри в игре приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая России» по проектной деятельности Ахмед Дидигов, секретарь магасского отделения партии «Единая Россия» Артур Албаков, депутат горсовета Индира Матиева, исполнительный секретарь местного отделения партии Зарета Аушева.

Ребята успешно справились с заданиями трех туров, в которых они не только отвечали на вопросы по истории России, но и демонстрировали умение анализировать и сопоставлять даты, полководцев, карты военных действий с историческими событиями.

По итогам игры, со значительным отрывом победила команда «А зори здесь тихие», второе место заняла команда «Патриоты» и третье место — команда «Воины».

Партийцы вручили участникам игры патриотические книги об истории страны и подарки с символикой «Единой России».