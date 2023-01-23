В столице Ингушетии провели конкурс рисунков на тему пожарной безопасности

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Во второй школе города Магаса провели конкурс детского рисунка среди учащихся младших классов на тему пожарной безопасности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по республике, в мероприятии приняли участие инспекторы государственного пожарного надзора. По их словам, дети представили актуальные рисунки. Так, они изобразили последствия шалостей со спичками. Юные художники рассказали гостям о своих работах, а спасатели оценили каждый рисунок.

«Благодаря таким конкурсам ребятишки лучше усваивают правила противопожарной безопасности», — подчеркнул сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Яхья Темурзиев.

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