В столице Ингушетии провели конкурс рисунков на тему пожарной безопасности

Как сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по республике, в мероприятии приняли участие инспекторы государственного пожарного надзора. По их словам, дети представили актуальные рисунки. Так, они изобразили последствия шалостей со спичками. Юные художники рассказали гостям о своих работах, а спасатели оценили каждый рисунок.

«Благодаря таким конкурсам ребятишки лучше усваивают правила противопожарной безопасности», — подчеркнул сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Яхья Темурзиев.