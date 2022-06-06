Спорт

В столице Ингушетии провели массовые катания на льду

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Республиканский хоккейный центр при поддержке Минспорта Ингушетии организовал для всех желающих массовое катание на ледовой арене «Башлоам» в Магасе.

Как сообщила пресс-служба спортивного ведомства региона, большую часть участников массового катания составили студенты.

Руководство республиканского хоккейного центра подчеркнуло, что такие мероприятия планируется проводить как можно чаще, так как они способствуют развитию массового спорта и вовлечению населения в занятие физкультурой и спортом.

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