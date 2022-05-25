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В столице Ингушетии провели мероприятие в рамках Всероссийской акции «Одна культура, общая история!»

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В Центре культурного развития столицы Ингушетии провели мероприятие в рамках Всероссийской акции «Одна культура, общая история!».

Для жителей Донбасса и освобождённых территорий собрали более 300 книг на русском языке. Среди переданных печатных изданий — книги по школьной программе и учебники, русская классика и произведения современных российских авторов, энциклопедии и научно-образовательные сборники. Для юных читателей передали интересную и увлекательную детскую литературу.

Напомним, партия «Единая Россия» обеспечит доставку всех собранных книг жителям освобождённых территорий.

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