Профилактика

В столице Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»

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Госавтоинспекторы Ингушетии при участии представителя общественного совета МВД по республике Хусейна Амакова провели в Магасе профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

Общаясь с автолюбителями, сотрудники полиции и общественник обратили внимание на то, что игнорирование соблюдения скоростного режима является распространенным нарушением, которое зачастую приводит к тяжким последствиям в результате ДТП, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В ходе мероприятия дорожные полицейские также рассказали гражданам о состоянии аварийности и напомнили о таких грубых нарушениях, как выезд на полосу встречного движения и неиспользование ремней безопасности.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров и обгонов.

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