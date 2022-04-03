В столице Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
Госавтоинспекторы Ингушетии при участии представителя общественного совета МВД по республике Хусейна Амакова провели в Магасе профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».
Общаясь с автолюбителями, сотрудники полиции и общественник обратили внимание на то, что игнорирование соблюдения скоростного режима является распространенным нарушением, которое зачастую приводит к тяжким последствиям в результате ДТП, сообщает пресс-служба силового ведомства.
В ходе мероприятия дорожные полицейские также рассказали гражданам о состоянии аварийности и напомнили о таких грубых нарушениях, как выезд на полосу встречного движения и неиспользование ремней безопасности.
Водителей попросили соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров и обгонов.