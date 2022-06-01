В столице Ингушетии пройдет фестиваль народных ремесел «Край мастеров»

В Магасе, на площади перед башней Согласия, соберутся не только народные умельцы из Ингушетии, но и ремесленники из других субъектов РФ. В течение трех дней жители и гости региона смогут принять участие в 90 мастер-классах под руководством ремесленников, где они смогут сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой.

Территория фестиваля будет разделена на 16 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивают реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое.

«Мероприятие направлено на создание уникальной творческой площадки, обеспечивающей сохранение, возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел коренных народов России», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, все мастер-классы бесплатные, так как миссия фестиваля — возрождать народные промыслы, а не зарабатывать на них.

4 июня мероприятие будет проходить с 11:00 до 19:00, 5 и 6 июня — с 15:00 до 20:00.