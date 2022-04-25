В столице Ингушетии пройдет шествие «Бессмертного полка»
В столице Ингушетии Магасе 9 мая пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Встать в строй «Бессмертного полка», который проследует по проспекту И. Зязикова — от городской администрации до площади перед башней Согласия, может любой желающий. Прийти на шествие можно с портретом-транспарантом своего родственника — участника Великой Отечественной войны, указав на фотографии фамилию, имя, отчество и воинское звание.
«Маленькая фотография не будет заметна во время шествия «Бессмертного полка», поэтому ее рекомендуют распечатать на транспаранте и прикрепить на специальную палку, чтобы фото можно было увидеть над толпой», — посоветовал собеседник газеты «Ингушетия».
По его словам, рекомендуемый размер — примерно формат А4 (20×30 см). Чтобы фотография не пострадала от дождя или во время шествия «Бессмертного полка», ее можно заламинировать.
Начало шествия — в 11:00.