В столице Ингушетии пройдет шествие «Бессмертного полка»

Встать в строй «Бессмертного полка», который проследует по проспекту И. Зязикова — от городской администрации до площади перед башней Согласия, может любой желающий. Прийти на шествие можно с портретом-транспарантом своего родственника — участника Великой Отечественной войны, указав на фотографии фамилию, имя, отчество и воинское звание.

«Маленькая фотография не будет заметна во время шествия «Бессмертного полка», поэтому ее рекомендуют распечатать на транспаранте и прикрепить на специальную палку, чтобы фото можно было увидеть над толпой», — посоветовал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, рекомендуемый размер — примерно формат А4 (20×30 см). Чтобы фотография не пострадала от дождя или во время шествия «Бессмертного полка», ее можно заламинировать.

Начало шествия — в 11:00.