В столице Ингушетии в День защиты детей пройдут праздничные мероприятия

В программе — проведение ярмарки, где будут представлены разнообразные изделия художников и ремесленников Ингушетии. Ярмарка будет работать во дворе центра в течение дня. Также гостей ждет конкурс детских рисунков «Моя любимая Родина», мастер-класс по изготовлению флага Ингушетии в разных стилях, конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Ингушетия».

Главным же событием дня станет масштабный концерт, в котором примут участие не только звезды ингушской эстрады, но и из соседних регионов. Перед зрителями выступят Рагда, Адисса, Али Димаев, Лиза Ахматова, Лема Нальгиева и многие другие. Наравне с известными артистами и мастерами декоративно-прикладного искусства, на сцене и в ярмарке будут участвовать юные воспитанники центра.

Начало концерта — в 16 часов.