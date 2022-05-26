В столице Ингушетии в День защиты детей пройдут праздничные мероприятия

0

Центр культурного развития Магаса приглашает жителей и гостей региона 1 июня на праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию Республики Ингушетия и Дню защиты детей, сообщила пресс-служба учреждения.

В программе — проведение ярмарки, где будут представлены разнообразные изделия художников и ремесленников Ингушетии. Ярмарка будет работать во дворе центра в течение дня. Также гостей ждет конкурс детских рисунков «Моя любимая Родина», мастер-класс по изготовлению флага Ингушетии в разных стилях, конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Ингушетия».

Главным же событием дня станет масштабный концерт, в котором примут участие не только звезды ингушской эстрады, но и из соседних регионов. Перед зрителями выступят Рагда, Адисса, Али Димаев, Лиза Ахматова, Лема Нальгиева и многие другие. Наравне с известными артистами и мастерами декоративно-прикладного искусства, на сцене и в ярмарке будут участвовать юные воспитанники центра.

Начало концерта — в 16 часов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники присоединились к акции «Клумба дружбы»
Калиматов заявил, что Ингушетия состоялась благодаря его предшественникам Аушеву, Зязикову и Евкурову
В Назрановском районе Ингушетии усилили работу по участию в весенней призывной кампании
Министр образования и науки Ингушетии ответила на вопросы выпускников
В Ингушетии начался основной период ЕГЭ
В горной Ингушетии почтили память погибших пограничников
Железнодорожный переезд в сторону рынка в Назрани перекроют из-за ремонтных работ
Несовершеннолетняя вымогательница из Ингушетии отделалась предупреждением
30-летие возрождения государственности в Ингушетии отметят праздничными концертами
В селе Новый Редант Ингушетии прошел мастер-класс известного скульптора Юсупа Цурова
Более 15 млн рублей выделено Ингушетии на развитие туристической инфраструктуры

Главное

Яндекс.Метрика

 