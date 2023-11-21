Благоустройство

В Сунже Ингушетии благоустроили улицу Грозненская

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В Сунже подошло к концу благоустройство Грозненской улицы протяженностью 240 метров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, реконструкция улицы стартовала в мае текущего года в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«На данной территории создана парковка, рассчитанная на 80 мест, уложена брусчатка, расширен тротуар, обновлены система освещения и ливневая канализация. Помимо этого, отремонтирован водопровод и проведены работы по заземлению газопровода», — подчеркнул он.

Отмечается, что на открытии облагороженной улицы присутствовали депутаты парламента республики Муса Мархиев и Джабраил Мухлоев, а также представители общественного совета Сунжи и городской администрации.

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