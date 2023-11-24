В Сунже Ингушетии к концу года появится новый детсад на 120 мест
В Сунже подходит к концу строительство нового детского сада-яслей «Светлячок» на 120 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«Дошкольное учреждение оснащено спальнями, пищеблоком, игровыми комнатами, медицинским кабинетом, детской площадкой и многим другим», — подчеркнул наш собеседник.
Отмечается, что строительство проходит в рамках реализации нацпроекта «Демография». Сдача готового объекта состоится в конце текущего года.