Строительство

В Сунже Ингушетии к концу года появится новый детсад на 120 мест

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В Сунже подходит к концу строительство нового детского сада-яслей «Светлячок» на 120 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Дошкольное учреждение оснащено спальнями, пищеблоком, игровыми комнатами, медицинским кабинетом, детской площадкой и многим другим», — подчеркнул наш собеседник.

Отмечается, что строительство проходит в рамках реализации нацпроекта «Демография». Сдача готового объекта состоится в конце текущего года.

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