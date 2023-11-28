Муниципалитет

В Сунже Ингушетии ликвидировали последствия штормового ветра

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Последствия штормового ветра, прошедшего в воскресенье, устранили в Сунже, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«Провели уборку дерева, обрушившегося на жилой дом. В результате обрушения дерева никто не пострадал», — рассказал собеседник.

По его словам, более серьезных повреждений не выявлено.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что более 60% населения города Сунжи остались без электроэнергии из-за сильного ветра и обрыва проводов электропередачи. Ограничения также коснулись сельских поселений Троицкое и Нестеровское.

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