В Сунже Ингушетии ликвидировали последствия штормового ветра

«Провели уборку дерева, обрушившегося на жилой дом. В результате обрушения дерева никто не пострадал», — рассказал собеседник.

По его словам, более серьезных повреждений не выявлено.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что более 60% населения города Сунжи остались без электроэнергии из-за сильного ветра и обрыва проводов электропередачи. Ограничения также коснулись сельских поселений Троицкое и Нестеровское.