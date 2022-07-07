В Сунже Ингушетии полицейские обсудили с представителями общественности молодежные проблемы

В мероприятии приняли участие мэр, председатель городского совета депутатов, представители общественного совета г. Сунжи, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РИ, врио заместителя начальника Управления ГИБДД, врио начальника МО МВД России «Сунженский» и другие. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, на состоявшейся встрече обсудили актуальные вопросы среди населения республики, проблемы алкоголизма, наркомании, в том числе и в молодежной среде, а также меры по предупреждению и профилактике дорожно-транспортных правонарушений.

Отмечается, что мероприятие прошло в актовом зале средней общеобразовательной школы № 2 города Сунжи.