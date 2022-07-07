В Сунже Ингушетии полицейские обсудили с представителями общественности молодежные проблемы

0

В Сунже прошла встреча представителей органов внутренних дел региона с представителями общественности города.

В мероприятии приняли участие мэр, председатель городского совета депутатов, представители общественного совета г. Сунжи, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РИ, врио заместителя начальника Управления ГИБДД, врио начальника МО МВД России «Сунженский» и другие. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, на состоявшейся встрече обсудили актуальные вопросы среди населения республики, проблемы алкоголизма, наркомании, в том числе и в молодежной среде, а также меры по предупреждению и профилактике дорожно-транспортных правонарушений.

Отмечается, что мероприятие прошло в актовом зале средней общеобразовательной школы № 2 города Сунжи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский ТЮЗ представит свой новый проект «Сказка старого Коркута»
Ингушских мастериц приглашают к участию в фестивале народно-художественных промыслов
В Ингушетии отцу выплатили пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры
Калиматов поздравил жителей республики с 98-летием ингушской государственности
В зале государственного ансамбля республики проходит выставка «Горная Ингушетия сквозь века»
Главврач Карабулакской городской больницы Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса
Администрация Джейрахского района Ингушетии выразила благодарность меценату Гуцериеву
К Ид аль-Адха в Малгобеке пройдут спортивные и религиозные мероприятия с бесплатными угощениями
С начала года газовики Ингушетии выявили более 290 случаев несанкционированного отбора газа
Сотрудники транспортной полиции Ингушетии вернули украденные секции оградительного забора
В 2021 году в Ингушетии родилось на 2,4% больше детей, чем годом ранее

Главное

Яндекс.Метрика

 