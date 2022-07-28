В Сунже Ингушетии продолжает работать горячая линия по вопросам неформальной занятости населения

В мэрии города особо отметили, что официальное трудоустройство служит гарантом социальной защищенности работника. Не оформляя в установленном законодательством порядке прием на работу работника, работодатель лишает его заслуженного пенсионного обеспечения.

Телефон для передачи информации по вопросам неформальной занятости: 8 (8734) 72-20-26, звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Также по вопросам нарушения трудовых прав (работа без заключения трудового договора, выплата заработной платы ниже минимальной и др.) гражданин может обратиться в Государственную инспекцию труда в республике по адресу: г. Магас, ул. Новая, д. 11.

Телефон приемной — 8 (873) 472-20-26.

Легализация заработной платы работникам — это возможность получить в полном объеме выплаты по временной нетрудоспособности, отпускные, выходное пособие при увольнении, банковский кредит, налоговый вычет при приобретении квартиры в ипотеку, получении платного образования и платных медицинских услуг, а также достойную пенсию в дальнейшем. Работник, трудясь в условиях «серой» схемы трудовых отношений, остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем.

Напомним, неформальная занятость — это официально незарегистрированная трудовая деятельность, которая предполагает отсутствие юридического оформления отношений найма. Чаще всего неформальная занятость выступает как работа по устной договоренности у юридических или физических лиц либо как незарегистрированное предпринимательство.