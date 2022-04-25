Благотворительность

В Сунже Ингушетии провели благотворительную акцию в преддверии праздника Ид аль-Фитр

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В Сунже провели благотворительную акцию по раздаче продуктовой помощи, в частности мяса крупного рогатого скота.

Благотворительная акция проводилась по поручению мэра города Сунжа Аслана Умарова, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, в преддверии праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам — Мархаш), с целью поддержки жителей города, оказавшихся в затруднительном материальном положении.

В рамках очередного благотворительного марафона под личным контролем заместителя главы города Мусы Дзязикова помощь была оказана многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям и малоимущим гражданам по спискам, составленным отделом социальной политики администрации города совместно с имамами мечетей.

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