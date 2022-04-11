В Сунже Ингушетии проводятся работы по прокладке новых газовых линий

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На улице Ленина в Сунже ведутся работы по прокладке нового газопровода, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Работы ведутся в рамках проекта по газификации более чем на 20 улицах муниципального образования. Объекты, включённые в программу, охватили зоны, на которых ранее отсутствовало газоснабжение или требовалась догазификация.

Отмечается, что подрядная организация ООО «Газстрой» приступила к реализации проекта в декабре минувшего года. Земляные работы с последующей догазификацией домовладений ведутся без отключения потребителей от газоснабжения и не причиняя вреда экологической среде.

«В данный момент на участке проводится работа по рытью траншеи и укладке газопровода диаметром 160 мм низкого и среднего давления с последующей засыпкой песка и утрамбовкой», — отметил специалист подрядной организации.

По завершении участки, поврежденные в ходе проведения земляных работ на объектах строительства газопроводных линий, будут восстановлены независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций.

Напомним, что работы проводятся по поручению правительства РФ по расширению поддержки при проведении социальной газификации.

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