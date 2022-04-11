В Сунже Ингушетии проводятся работы по прокладке новых газовых линий
На улице Ленина в Сунже ведутся работы по прокладке нового газопровода, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Работы ведутся в рамках проекта по газификации более чем на 20 улицах муниципального образования. Объекты, включённые в программу, охватили зоны, на которых ранее отсутствовало газоснабжение или требовалась догазификация.
Отмечается, что подрядная организация ООО «Газстрой» приступила к реализации проекта в декабре минувшего года. Земляные работы с последующей догазификацией домовладений ведутся без отключения потребителей от газоснабжения и не причиняя вреда экологической среде.
«В данный момент на участке проводится работа по рытью траншеи и укладке газопровода диаметром 160 мм низкого и среднего давления с последующей засыпкой песка и утрамбовкой», — отметил специалист подрядной организации.
По завершении участки, поврежденные в ходе проведения земляных работ на объектах строительства газопроводных линий, будут восстановлены независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций.
Напомним, что работы проводятся по поручению правительства РФ по расширению поддержки при проведении социальной газификации.