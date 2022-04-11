В Сунже Ингушетии ведётся работа по очистке русел рек

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В Сунже активно ведётся работа по очистке русел рек, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Данная работа ведётся в соответствии с планом мероприятий для безопасного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования.

С целью безаварийного пропуска весеннего паводка сотрудниками отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии города ускоренными темпами проводятся работы по очистке русел рек, мостовых переходов от наносов, поваленных деревьев и мусора.

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