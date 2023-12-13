Рейд

В Сунже провели рейд по выявлению фактов неформальной занятости

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В Сунже провели рейд по выявлению фактов неформальной занятости граждан и осуществления теневой предпринимательской деятельности.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в ходе рейда были проверены на наличие системы налогообложения и соблюдения трудовых отношений торговые объекты, расположенные на улицах Грозненская, Свердлова, Рабочая и Осканова.

«По всем выявленным случаям несоблюдения законодательства в области трудовых отношений, таким как незарегистрированная трудовая деятельность, неуплата налогов и социальных отчислений, нарушение прав работников, составлен административный материал», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в состав рабочей группы вошли представители администрации Сунжи, прокуратуры Сунженского района, налоговой службы, инспекции труда и МВД.

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