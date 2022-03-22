Акция

В Сунже высадили 150 саженцев в рамках акции «Сад памяти»

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В городе Сунжа Ингушетии высадили 150 саженцев ясеня, акации и кавказской липы в рамках международной памятной акции «Сад памяти», сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Посадки производились сотрудниками Сунженского лесничества ручным способом и с учетом всех правил. Соблюдалась ориентация относительно сторон света, не заглубляя корневую шейку, ингушские лесники проследили, чтобы корешки были в естественном расправленном виде при посадке саженца», — говорится в сообщении.

Акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы в рамках национального проекта «Экология».

За два года к акции присоединились более 2 млн человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и еще более чем в 50 странах.

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