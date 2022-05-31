В Сунже завершаются работы по благоустройству центральной зоны города

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время на площади Суламбека Осканова и перед дворцом культуры ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия с последующим уплотнением. Данные работы проводит министерство автомобильных дорог региона.

Напомним, что главное праздничное мероприятие к 30-летию образования Республики Ингушетия пройдет 4 июня в Сунже, на центральном стадионе имени Дьякова.