Муниципалитет

В Сунженском районе Ингушетии 15 апреля стартует голосование по выбору дизайн-проектов

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В Сунженском районе Ингушетии, как и по всей республике, 15 апреля стартует рейтинговое голосование на единой федеральной платформе, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На этот раз жители региона будут выбирать дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 2022-2023 гг.

На выбор жителей Сунженского района, достигших 14-летнего возраста, будут вынесены два дизайн-проекта благоустройства общественной территории — мини-футбольного поля в сельском поселении Алхасты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, данная территория была отобрана для благоустройства в 2023 году по итогам рейтингового онлайн-голосования. С 15 апреля голосование по проектам будет доступно на общероссийской платформе 6.gorodsreda. ru. Зайти на нее можно будет через портал Госуслуги, мобильное приложение или через сайт sunja-ri. ru.

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