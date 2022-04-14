В Сунженском районе Ингушетии 15 апреля стартует голосование по выбору дизайн-проектов

На этот раз жители региона будут выбирать дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 2022-2023 гг.

На выбор жителей Сунженского района, достигших 14-летнего возраста, будут вынесены два дизайн-проекта благоустройства общественной территории — мини-футбольного поля в сельском поселении Алхасты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, данная территория была отобрана для благоустройства в 2023 году по итогам рейтингового онлайн-голосования. С 15 апреля голосование по проектам будет доступно на общероссийской платформе 6.gorodsreda. ru. Зайти на нее можно будет через портал Госуслуги, мобильное приложение или через сайт sunja-ri. ru.