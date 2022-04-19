Благотворительность

В Сунженском районе Ингушетии 165 семей получили адресную благотворительную помощь

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По поручению Главы Ингушетии в Сунженском районе республики была организована благотворительная акция в священный месяц Рамадан, посвящённая погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, всего было роздано 165 продуктовых наборов. Наборы состояли из муки, сахара, чая, масла и фиников.

Их получили многодетные, малоимущие семьи, инвалиды, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие на территории Сунженского района.

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