В Сунженском районе Ингушетии 165 семей получили адресную благотворительную помощь

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, всего было роздано 165 продуктовых наборов. Наборы состояли из муки, сахара, чая, масла и фиников.

Их получили многодетные, малоимущие семьи, инвалиды, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие на территории Сунженского района.