В Сунженском районе Ингушетии начаты работы по реставрации памятников участникам ВОВ

Эта работа проводится в рамках реализации целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». В течение года планируется отреставрировать и облагородить прилегающие территории 4-х памятников, расположенных на территории православного кладбища и центрального парка в сельском поселении Троицкое, а также памятников, расположенных на территории ДК и православного кладбища в селе Нестеровское.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, выполнение работ по реставрации памятников воинам, павшим в годы ВОВ, позволит сохранить и увековечить память людей о страшных годах войны и о тех, кто ценой собственной жизни спасал Родину от немецко-фашистских захватчиков.