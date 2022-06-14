В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопрос призыва граждан на военную службу

В администрации Сунженского района обсудили вопрос явки молодых людей для прохождения призывной комиссии.

В ходе совещания под председательством главы района Магомета Дзейтова было рекомендовано активизировать работу с представителями правоохранительных органов для профилактики преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности.

Магомет Дзейтов, сообщила его пресс-служба, дал поручение главам сельских поселений и работникам военно-учетных столов принять исчерпывающие меры по обеспечению призыва и явки граждан на действительную военную службу.