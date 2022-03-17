В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность к предупреждению и ликвидации ЧС

Начальник отдела ГО и ЧС администрации района Хасан Цечоев совместно с коллегами из города Сунжа и представителями МЧС по Ингушетии оценил готовность техники, оборудования к выполнению возлагаемых задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и подготовку личного состава.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, комиссии был представлен состав из 95 человек и 37 единиц специализированной техники, а также одно плавсредство.