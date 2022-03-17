В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность к предупреждению и ликвидации ЧС
В Сунженском районе Ингушетии проводят подготовку к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними рисками (пожароопасный сезон и паводкоопасный период).
Начальник отдела ГО и ЧС администрации района Хасан Цечоев совместно с коллегами из города Сунжа и представителями МЧС по Ингушетии оценил готовность техники, оборудования к выполнению возлагаемых задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и подготовку личного состава.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, комиссии был представлен состав из 95 человек и 37 единиц специализированной техники, а также одно плавсредство.