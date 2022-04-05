В Сунженском районе Ингушетии работает «горячая линия» по контролю над ценами
В Сунженском районе Ингушетии работает «горячая линия», куда можно позвонить и рассказать о фактах необоснованного завышения цен на товары первой необходимости.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, позвонить и сообщить о случаях завышения цен на социально значимые продукты можно по номеру: 8(8734) 72-14-81.
Отмечается, что все поступающие обращения на «горячую линию» будут проверяться, а при подтверждении — данные будут направляться в антимонопольную службу.