Криминал

В Сунженском районе Ингушетии выявили незаконную вырубку леса

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Сотрудниками Минприроды республики выявлен факт незаконной вырубки лесных насаждений на территории Алкунского участкового лесничества Сунженского района, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства региона.

По словам собеседника издания, существенные нарушения обнаружены в ходе обследования лесного участка, арендованного компанией ООО «Производственный цех».

«Проверка проводилась по требованию районной прокуратуры. На данном участке деятельность по вырубке деревьев велась в несоответствии с лесным законодательством. Выявлен целый ряд нарушений, а именно: отсутствие столбов на углах лесосек, отсутствие прорубки визиров шириной не более 1 метра. Помимо этого, также проигнорировано правило, по которому в первую очередь всегда срубаются поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья и так далее. Исходя из этого, комиссией и был установлен факт незаконной (приисковой) рубки лесных насаждений», — подчеркнул он.

Отмечается, что лесному фонду нанесен ущерб в особо крупном размере.

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