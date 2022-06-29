В текущем году дома в Ингушетии подрожали на более чем 12%

«Во втором квартале сильнее всего дома подорожали в Кабардино-Балкарии (19,4%), Ингушетии и Магаданской области (по 12,2%), Карачаево-Черкесии (11,9%), Ростовской области (9%) и Еврейской АО (6,4%). Наиболее значительное падение цен произошло в Крыму (—19,7%), Ульяновской (—17,5%), Свердловской (—17%), Новосибирской (—16%) и Омской (—14,4%) областях», — говорится в сообщении.

В первом полугодии лидерами по росту стоимости индивидуальных домов стали Кабардино-Балкарская (+29%) и Карачаево-Черкесская (+26,6%) республики, Тыва (+26,5%), Адыгея (+23,2%) и Ростовская область (+21,8%), а по ее падению — Крым (—12,3%), Костромская область (—8,4%), Краснодарский край (—7,8%), Московская область (—7,2%), Хабаровский край (—6,8%) и Новосибирская область (—5,5%).

Частный дом в среднем по России стоит 5,5 миллиона рублей. За полгода цена выросла на 11,3%, а за второй квартал она упала на 0,5%. При этом средняя стоимость квадратного метра выросла за последний триместр на 0,7%, а за 6 месяцев — на 8,7%. Она составила 47,8 тысячи рублей.