Правительство

В текущем году регионы освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам

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Правительство России продолжает работу по дополнительной поддержке регионов и сокращению долговой нагрузки субъектов в условиях внешних санкций, сообщается на сайте кабинета министров.

Новым постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, определяются правила реструктуризации бюджетных кредитов, срок погашения которых истекает в 2022 году.

Документом предусмотрено, что в этом году регионы полностью освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам. В 2023–2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. При этом предусматривается возможность досрочного погашения задолженности.

Главное условие подписания договора о реструктуризации — направление высвободившихся средств на строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, важных для развития региона. Например, тех, которые помогут достичь целей федеральных проектов «Жилье», «Развитие туристической инфраструктуры» и «Региональная и местная дорожная сеть».

«Такой подход позволит регионам направить освободившиеся ресурсы на решение актуальных задач, предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки, запустить новые проекты, которые укрепят региональную экономику», — считает Мишустин.

Ранее принять меры по поддержке регионов правительству поручил Президент России Владимир Путин.

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