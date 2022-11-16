Пожарная безопасность

В текущем году в Ингушетии не зафиксировано ни одного лесного пожара

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С начала пожароопасного сезона на территории Ингушетии не зарегистрирован случай лесного пожара, сообщатся в Телеграм-канале Минприроды республики.

Отмечается, что по данным Рослесхоза в 12 регионах страны не было зафиксировано ни одного лесного пожара за сезон. Это — Ингушетия, Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области, Ставропольский край, республики Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Татарстан, Чечня.

В экологическом ведомстве региона отметили, что уже началась подготовка к лесопожарному сезону 2023 года. Идет обучение специалистов, оцифровка планов тушения, обсуждение вопросов координации с МЧС России по республике.

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