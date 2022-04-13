В трех населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет
Сегодня, 13 апреля, с 10 до 15 часов в городе Карабулаке, сельских поселениях Троицкое и Яндаре частично отключат свет из-за плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ».
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за электрическими приборами.
Единая дежурная диспетчерская служба Сунженского района 8 (8732) 72-21-67.
ЕДДС города Карабулака 8 (8732) 44-43-51.