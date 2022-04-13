В трех населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурная диспетчерская служба Сунженского района 8 (8732) 72-21-67.

ЕДДС города Карабулака 8 (8732) 44-43-51.