Энергоснабжение

В трех населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет

0

Сегодня, 13 апреля, с 10 до 15 часов в городе Карабулаке, сельских поселениях Троицкое и Яндаре частично отключат свет из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурная диспетчерская служба Сунженского района 8 (8732) 72-21-67.

ЕДДС города Карабулака 8 (8732) 44-43-51.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В текущем году более 15,5 тыс. новых мест появятся в школах и детских садах в Ингушетии
На развитие промышленного производства в Ингушетии направят 80 млн рублей
В СКФО по 62 фактам заведомо ложных сообщений о минировании возбуждены уголовные дела
Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства
Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России
В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж
На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва
Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»

Главное

Яндекс.Метрика

 