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В трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет, в четвертом — газ

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В трех населенных пунктах Ингушетии сегодня, 5 апреля, отключат свет, в четвертом — газ, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Из-за плановых ремонтных работ с 10 до 17 часов будет частично прекращена подача электроснабжения в город Карабулак, частично в сельские поселения Яндаре и Троицкое.

Также в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на сетях будет прекращена подача газа с 10 до 12 часов в сельское поселение Алхасты Сунженского района региона.

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими и газовыми приборами, призвали в МЧС по республике.

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