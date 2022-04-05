Из-за плановых ремонтных работ с 10 до 17 часов будет частично прекращена подача электроснабжения в город Карабулак, частично в сельские поселения Яндаре и Троицкое.

Также в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на сетях будет прекращена подача газа с 10 до 12 часов в сельское поселение Алхасты Сунженского района региона.

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими и газовыми приборами, призвали в МЧС по республике.