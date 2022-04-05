В трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет, в четвертом — газ
В трех населенных пунктах Ингушетии сегодня, 5 апреля, отключат свет, в четвертом — газ, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Из-за плановых ремонтных работ с 10 до 17 часов будет частично прекращена подача электроснабжения в город Карабулак, частично в сельские поселения Яндаре и Троицкое.
Также в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на сетях будет прекращена подача газа с 10 до 12 часов в сельское поселение Алхасты Сунженского района региона.
Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими и газовыми приборами, призвали в МЧС по республике.