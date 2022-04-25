В третьей школе города Карабулака Ингушетии дали старт традиции еженедельного поднятия флага РФ
В школе № 3 города Карабулака дали старт хорошей традиции еженедельного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.
«Флаг — это один из государственных символов нашей большой страны. Если наши дети каждый день будут видеть его в школе, участвовать в церемонии поднятия, слушать наш гимн — всё это может и должно стать важной частью воспитательного процесса», — отметили в дирекции школы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, в скором времени ведомство планирует внедрить данную практику во все школы республики.