Строительство

В Троицком Ингушетии построили первое в селе мини-футбольное поле

0

По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в сельском поселении Троицкое построили первое мини-футбольное поле.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и правительства республики, размер данного спортивного объекта соответствует стандартам — 20 на 40 метров.

Отмечается, что покрытие спортивного объекта сделано из качественных искусственных материалов. Кроме того, на стадионе установлено дополнительное освещение, благодаря которому местные жители смогут без проблем посещать поле даже в вечерние часы.

«Теперь у людей появилась возможность проводить тренировки и участвовать в турнирах», — подчеркнули в администрации села.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За сбыт наркотиков более 6 лет назад будут судить жителя Ингушетии
Глава Ингушетии назвал Президента России уверенным в себе лидером государства
Более 2 тыс. учебников отправят из Ингушетии в Токмакский район Запорожья
Экс-руководитель учреждения в Ингушетии пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ
В музее ИЗО Ингушетии представили костюм средневекового ингушского воина
Ингушские врачи оказали помощь беременной женщине из Палестины
Махмуд-Али Калиматов считает, что учителя заслуживают почета и уважения
Ингушский спортсмен стал дважды победителем чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу
Спортсмены из Ингушетии завоевали золотые медали на Кубке мира по боевому самбо
Единороссы Ингушетии провели мероприятие ко Дню прав человека
В Общественной палате Ингушетии обсудили призыв на военную службу мигрантов

Главное

Яндекс.Метрика

 