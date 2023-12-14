В Троицком Ингушетии построили первое в селе мини-футбольное поле

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и правительства республики, размер данного спортивного объекта соответствует стандартам — 20 на 40 метров.

Отмечается, что покрытие спортивного объекта сделано из качественных искусственных материалов. Кроме того, на стадионе установлено дополнительное освещение, благодаря которому местные жители смогут без проблем посещать поле даже в вечерние часы.

«Теперь у людей появилась возможность проводить тренировки и участвовать в турнирах», — подчеркнули в администрации села.