В Троицком Ингушетии провели очистку береговой линии и русла реки Сунжа
В рамках подготовки к паводкоопасному периоду в сельском поселении Троицкое провели очистку береговой линии и русла реки Сунжа.
В мероприятии приняли участие работники местной администрации совместно с сотрудниками отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района и студентами пожарно-спасательного колледжа.
В ходе мероприятия были выполнены работы по расчистке русла от мусора, стволов деревьев и посторонних предметов под мостами. В точках поворота русла, зонах максимального скопления мусора были ликвидированы паводкоопасные наносы.