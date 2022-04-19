В Троицком Ингушетии провели очистку береговой линии и русла реки Сунжа

В мероприятии приняли участие работники местной администрации совместно с сотрудниками отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района и студентами пожарно-спасательного колледжа.

В ходе мероприятия были выполнены работы по расчистке русла от мусора, стволов деревьев и посторонних предметов под мостами. В точках поворота русла, зонах максимального скопления мусора были ликвидированы паводкоопасные наносы.