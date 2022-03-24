В учреждениях культуры Ингушетии реализуется культурно-образовательный проект «Культура для школьников»

Проект ставит перед собой цели, связанные с культурным просвещением обучающихся, мотивацией школьников к освоению ценностей отечественной культуры, повышением культурного уровня подрастающего поколения, привлекает детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства.

В рамках проекта в Доме культуры сельского поселения Яндаре прошла познавательная беседа «Культура поведения школьников по традициям предков». Организаторы мероприятия поставили перед собой задачу помочь ребятам обновить национальную и родовую память, научить их уважительно относиться к своим древним корням. По их мнению, формирование общего представления о культуре народа является одной из основных задач духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В Доме культуры сельского поселения Галашки в рамках проекта «Культура для школьников» состоялось мероприятие «Магия мелодия и танца». Здесь основной упор сделали на живительной силе музыкального и танцевального искусства. В программе были задействованы участницы ансамбля «Беркат», вокального и литературно-драматического кружков, в исполнении которых на сцене были продемонстрированы девичий и дагестанский танцы, а также прозвучали стихи и песни. Библиотекари подготовили к этому мероприятию тематическую книжную выставку.

В ходе реализации культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Ингушетии Республиканский дом народного творчества проводит различные мастер-классы, встречи с деятелями культуры и искусства, уделяя внимание развитию творческих компетенций и креативного мышления школьников.