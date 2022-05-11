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В условиях санкций центр «Мой бизнес» в Ингушетии организовал «горячую линию»

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин в режиме видеосвязи принял участие в заседание рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению Covid-19 под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Были обсуждены меры поддержки экономики, промышленности, торговли, сельского хозяйства, а также аэропортов и сферы информационных технологий в условиях внешнего санкционного давления, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В Ингушетии для разработки и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона создан оперативный штаб, разработан план его работы. А для вопросов, касающихся ведения бизнеса в условиях санкционных ограничений, центр «Мой бизнес» организовал «горячую линию».

Для оказания поддержки ведущих отраслевых и социально значимых предприятий правительством в федеральные ведомства направлены предложения о включении пяти предприятий в федеральный перечень системообразующих организаций. Речи об агрокомплексе «Сунжа», ООО «Сад-Гигант Ингушетия», «Птицекомплекс Южный», «РИАК» и «ЗАС РИАЛ».

Проведена серия консультаций с АО «Кавказ. РФ» по сокращению сроков реализации прорывных проектов, обсуждается возможность поддержки строительства овощехранилища на 30 тыс. тонн, также проведены переговоры с представителями «МСП Банка» о финансировании инвестпроектов.

Помимо этого, направлен законопроект, уменьшающий порог для реализации инвестиционных проектов, что позволит выделить требуемый земельный участок вне конкурса (при условии, что стоимость проекта будет составлять 50 млн руб., а его реализация позволит обеспечить 40 рабочих мест). В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в парламенте республики.

Также Сластенин, что ситуация на рынке отслеживается, ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. По его словам, сейчас цены на продовольственную продукцию стабилизировались, снизился спрос на товары длительного хранения. А объекты социальной сферы и транспортной инфраструктуры, включая авиационные и железнодорожные, работают в штатном режиме.

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