В условиях санкций швейная фабрика в Назрановском районе Ингушетии наращивает производство

В настоящее время на фабрике принимают только крупные заказы и предложения — до нескольких тысяч единиц одежды. Заключены контракты с несколькими большими сетями магазинов. В числе постоянных клиентов крупные нефтяные и газовые компании. Выпускают спецодежду для рыбалки, охоты, работников структурных подразделений. Всего на фабрике работают 240 человек.

Оборудование и площадь предприятия позволяют увеличить штат работников до 1300 человек. На сегодняшний день запущены четыре линии, ещё несколько установлены, но не функционируют из-за недостатка рабочих рук. Не хватает квалифицированных швей. Для работников на фабрике созданы все условия — питание, транспорт и др. Сейчас здесь заняты пошивом специальных костюмов для крупной компании.

Напомним, швейная фабрика ООО «4БРА» заработала в декабре 2020 года. За это время приобретено современное оборудование, заменено освещение, установлены новые швейные машины. Обучали персонал, который почти весь состоит из граждан России, азам профессии специалисты из Турции.