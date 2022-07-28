В высокогорном селе Ольгети Ингушетии строится новая школа в рамках нацпроекта

По информации администрации района, объект возводится в соответствии с планом мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время рабочие заняты внутренними отделочными работами. Параллельно обустраивается прилегающая территория. Во дворе школы обустроены игровые зоны, спортплощадка с резиновым покрытием.

Новую трёхэтажную школу со всеми условиями для качественного образовательного процесса планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года.