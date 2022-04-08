В Яндаре завершили строительство новой школы на 720 мест

«Стоимость объекта составляет 489 млн рублей. В трехэтажном здании предусмотрены 40 учебных кабинетов, спортивный, актовый и читальный залы, 2 пассажирских лифта, 3 мастерские для обработки дерева, металла и ткани, санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья и душевые, кабинеты стоматолога, логопеда и прививочный. Во дворе имеются три спортивные площадки, беговая дорожка и зона отдыха», — говорится в сообщении.

Школа будет введена в эксплуатацию до начала учебного года.

Численность населения в сельском поселении Яндаре составляет более 10 тыс. человек. Ввод в эксплуатацию объекта также позволит создать порядка 125 новых рабочих мест.