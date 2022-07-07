В зале государственного ансамбля республики проходит выставка «Горная Ингушетия сквозь века»

На этот раз выставка начала свою работу в стенах ГБУ «Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».

На выставке представлено 30 фотографий, отражающих быт, культуру, архитектуру и пейзажи начала ХХ века. Это фотографии, сделанные в горной Ингушетии в ходе многочисленных археологических и фольклорно-этнографических экспедиций с участием таких ученых-кавказоведов, как Леонид Семенов, Николай Яковлев, Анатолий Генко, Иван Щеблыкин, Хаджи-Бекир Ахриев, Евгений Крупнов и др.

Фотоснимки рассказывают зрителю о том, как жили, чем занимались и как выглядели ингуши сто лет назад.

«Старые фотографии — это настоящая кладовая истории. Они могут многое рассказать о том, как жили люди много десятилетий назад, чем они интересовались, какую одежду носили. Посетителям представлены редкие фотографии, которые вызывают огромный интерес у всех, кто интересуется историей», — отметил собеседник.