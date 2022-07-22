В здании УФССП по Ингушетии в Магасе прошли пожарно-тактические учения

По легенде на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что на первом этаже в кабинете объекта произошло «возгорание». Персонал управления пытался погасить пламя первичными средствами, однако результатов это не принесло — огонь начал распространяться дальше.

Руководство и коллектив УФССП оперативно предприняли все необходимые меры для того, чтобы эвакуировать посетителей до прибытия пожарных подразделений, однако один человек самостоятельно выбраться не смог из-за густого дыма.

На место «происшествия» прибыли пожарные, которые первым делом приступили к поиску «пострадавшего». Через некоторое время он был обнаружен и передан врачам скорой медицинской помощи. Параллельно пожарные расчеты нашли очаг возгорания и за короткий промежуток времени полностью ликвидировали условное возгорание.

«В таких учениях принимают участие не только бригады МЧС, но и центра медицины катастроф, газовой службы и энергетики. Проводятся они с целью, проверить готовность к действиям по предназначению сил и средств пожарной охраны, совершенствовать тактические навыки руководящего состава федеральной противопожарной службы по республике и технические знания служб жизнеобеспечения при тушении пожаров», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В целом, по словам организаторов учений, эвакуация персонала из здания УФССП прошла организованно, с соблюдением установленных временных нормативов.