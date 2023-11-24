СВО

В зону СВО из Ингушетии направили очередной гуманитарный груз

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20 тонн гуманитарной помощи отправили из Ингушетии в зону специальной военной операции по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова.

Груз состоит из продуктов питания, предметов первой необходимости, в том числе обуви и теплых вещей.

«Отправили нашим бойцам очередную партию груза. 20 тонн всего необходимого собрано по заявкам наших ребят. Это самое малое, что мы можем сделать для них. Покинув свой дом и своих родных, наши военнослужащие стоят на страже нашего Отечества», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Представитель регионального отделения «Союза женщин России» Фатима Галаева считает, что такие акции необходимы.

«В зоне СВО рядом с моим сыном находятся наши ребята, им просто необходима наша поддержка», — сказала она.

В сборе гуманитарной помощи принимала участие и Общественная палата Ингушетии.

Председатель организации Ляйла Амерханова отметила, что груз отправляется для всех российских воинов, которые воюют плечом к плечу. Она пожелала, чтобы все они вернулись к матерям живыми и здоровыми.

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